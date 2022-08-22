中國央行1、5年期LPR利率雙降 力拚提振消費者信心

中國央行周一（22 日）再將 5 年期以上貸款市場報價利率（LPR）下調 15 個基點，1 年期也調降 5 個基點，在經濟動能減弱之際，力圖提振企業與消費者信心，激勵 A 股三大指數翻紅。

中國人民銀行（央行）周一授權全國銀行間同業拆借中心公佈，1 年期 LPR 為 3.65%，上月為 3.7%，為央行 1 月以來首度調低利率；5 年期以上 LPR 為 4.3%，上月為 4.45%。

若以商貸額度人民幣（下同）100 萬元、貸款 30 年、等額本息還款方式計算，此次 LPR 降 15 個基點，等於每月還款金額減少 88.48 元，累積 30 年少 3.18 萬元。

此消息激勵 A 股三大指數周一盤中翻紅，上證指數漲 0.09%，深證成指漲 0.1%，滬深 300 指數漲 0.23%。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，1 年期 LPR 降幅較小，5 年期以上 LPR 報價降幅更大，顯示定向支持房市是目前降息政策的重點。

王青預料，未來宏觀政策將保持穩增長取向，國內物價走勢整體可控，海外央行收緊步伐趨緩，LPR 報價還有一定下調空間，其中 5 年期 LPR 報價將延續更大幅度下調趨勢。

彭博經濟學家朱懌則認為，中國正加強貨幣支持，最緊迫的是支持房市，5 年期以上 LPR 報價（銀行房貸定價參考基準）降幅更大，凸顯此一優先事項。鑒於 7 月中國信用意外放緩，朱懌預料央行將採取更多措施，壓低借貸成本。

上周中國央行意外下調 1 年期中期借貸便利（MLF）政策利率後，市場對本周 LPR 下調的預期就大幅升溫。

央行降低借貸成本，可能有助於刺激貸款需求，但不太可能扭轉消費者和企業信心急劇下滑的趨勢。房市低迷與「清零政策」，重創消費者和企業信心。