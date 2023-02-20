友達場域布局跨大步 助第一銀行佈建數位內容公播系統

面板大廠友達 (2409-TW) 今年積極布局多元場域經濟、延伸顯示器加值應用服務，旗下創利空間 S4M 今 (20) 日宣布與第一金 (2892-TW) 旗下第一銀行合作，協助全台 188 家第一銀行分行建置數位內容公播系統 (WMS)，邁向無紙化作業，並落實低碳經濟轉型及綠色金融行動。

友達表示，為加速數位化並落實綠色營運，第一銀行與創利空間 S4M 攜手，導入以雲端為中心的數位內容公播系統，同時整合先進顯示技術與軟硬體應用服務，透過各式 LCD 及 LED 顯示器，即時推播廣告文宣或金融商品服務，優化分行視覺感受

創利空間 S4M 董事長林培弘指出，金融產業對系統穩定度、資安要求高，很榮幸創利空間 S4M 整合零售場域的軟硬體解決方案，獲得第一銀行肯定，未來將持續拓展生態圈夥伴，跨足各產業鏈，協助廣告行銷推廣更便捷。

第一銀行則表示，透過數位廣告行銷系統可由總行端統一進行設備管理、製作數位行銷內容，並遠端派送至分行端螢幕，即時輪播最新公告、政策宣導、各項業務收費標準及商品廣告等資訊，而各式 LED 數位電子看板也有助減降製作紙本廣宣品所產生的碳足跡。

值得注意的是，友達去年就與第一銀行合作，透過 FindARTs 藝術空間服務方案，在第一銀行富貴豐盈高資產理財旗艦中心建置數位藝術迎賓空間，以博物館級擬真藝屏搭配雲端典藏系統平台，將金融體驗結合藝文感受，打造銀行界的專業美術館。

創利空間 S4M 是友達在 2015 年成立的子公司，主要業務以雲端公播系統、各類顯示器硬體及工程服務為核心，目標協助客戶在零售、銀行、企業、交通、育樂等場域的數位看板服務。