華爾街高管對美國經濟軟著陸更加樂觀

高盛集團執行長 David Solomon 等多位華爾街高管認為，儘管美國經濟仍舊面臨許多的不確定性，但與半年多前相較，對美國經濟軟著陸已經更有信心。

Solomon 在週二 (14 日) 的一場會議上表示，美國商界領袖們的看法已經有所改變，CEO 們的共識已經發生轉變，變得更加溫和，認為美國經濟有望實現軟著陸來度過難關。

「CEO 們認為我們可以通過經濟軟著陸來度過難關，軟著陸的可能性比 6 至 9 個月前要高。」Solomon 說。

隨著近期美國通膨增速放緩，同時就業成長保持強勁，經濟軟著陸的希望似乎出現，美股也已經在今年提前反彈。

另外，美國銀行執行長 Brian Moynihan 週二也表示，即使通膨和其他經濟逆風持續存在，但美國消費者仍然強勁。儘管美國消費者支出增長速度正在放緩，但美國人仍在繼續消費，而且仍有借貸能力。在美國經濟活動中，消費者支出的佔比高達 3 分之 2。

「消費者正在花錢，他們的工資在增加，坦白說，仍然有很多紓困措施；社安支出正在高速增加。」「這些東西將增加他們可以用來消費的資金。」

他說，美國經濟也可能在今年稍晚或明年進入溫和衰退，並補充說，對於世界其他地區，美國銀行預測會出現成長。

華爾街大型銀行已經提撥更多資金以未雨綢繆，為可能出現的經濟衰退預做準備，同時在經濟不確定的情況以及利率上升加劇爭奪存款競爭時，對預測營收成長抱持謹慎態度。