桃市府啟動專案 助台灣美光、泰豐輪胎被裁員工轉職

台灣美光將以優離方式縮減 150 名人力，泰豐輪胎觀音廠停產，預計 3、4 月分批解僱員工逾 200 人，桃園市政府今 (17) 日表示，就服處已規劃專案，啟動相關機制，協助離職及被資遣員工保障權益，並順利轉職。

針對台灣美光公司優離員工，就服處桃園就業中心提供單一服務窗口及洽詢專線服務 (03-3333130)，以保障員工之求職轉職權益，另訂 3 月 10 日辦理台灣美光優離員工徵才活動服務，共計 32 家廠商、1500 個職缺供選擇。

泰豐輪胎近期宣布，旗下觀音廠將停產，並於 2 月 15 日向桃市府提報大量解僱計畫書，預計於 3 月及 4 月分批解僱員工逾 200 人。就服處指出，已洽泰豐輪胎公司規劃辦理專場員工權益說明會，預計分別於 2 月底及 3 月底入廠說明，內容包含請領失業給付程序及預約辦理、以及後續求職推介或參與職業訓練等事宜。

對於相關員工轉職需求，就服處表示，已彙整廠商職缺，於員工權益說明會時併同辦理徵才活動；近期規劃於 2 月 21 日及 3 月 15 日辦理 2 場徵才活動，預計提供 1300 個職缺，以協助轉職需求，同時運用相關就業津貼方案，如安穩僱用計畫等，協助員工順利轉職。

就服處處長劉玉儀強調，台灣美光公司及泰豐公司宣布縮減人力訊息，已即刻掌握公司營運動向，啟動相關就業輔導機制，協助勞工轉業並保障其權益，務必讓對勞工的衝擊減至最低。

