桓鼎-KY積極籌資 1億元CB完成募集明天上櫃交易

桓鼎 - KY(5543-TW) 在儲能業務推展順利同時，也積極辦理市場籌資，桓鼎 - KY 在第一筆無擔保可轉換公司債 (CB)1 億元完成募集後，第二筆 1 億元 CB 也完成募集，將在明 (21) 日上櫃掛牌交易。桓鼎 - KY 第二筆 1 億元 CB 轉換價訂爲 55.8 元，轉換溢價率 105.28%。

桓鼎 - KY 本次市場籌資案將同時辦理現金增資及發行兩筆無擔保可轉換公司債 ，其中，桓鼎 - KY 擬辦理發行 2000 張現增股，暫訂每股 58 元溢價發行，募集 1.16 億元，另發行兩筆無擔保可轉換公司債各募集 1 億元，桓鼎 - KY 指出，籌資目的在償還銀行借款及充實營運資金，以強化財務結構與降低負債比率。

桓鼎 - KY 積極籌資，其中的第一筆 1 億元 CB 已經在去年 12 月完成發行。

桓鼎 - KY 2022 年前三季稅後虧損 819 萬元，每股虧損 0.22 元，主要是面臨中國疫情封城，與整體大環境震盪導致經營成本提高，桓鼎 - KY 除發展能源產業力拚轉型，也將力守旗下各事業體穩定營運基本盤。

桓鼎 - KY 已完成設立 100% 子公司「桓鼎能源」，將作為整合集團未來儲能牆（Energy Wall）量產、銷售、服務、及技術升級主要角色，同時，桓鼎能源並已正式接案，已完成加培能源簽約 5 MW 儲能系統設備及建置工程合約。

同時，市場也預估桓鼎能源 2023 年將會對桓鼎 - KY 營收貢獻，具體營收貢獻金額達 2-3 億元。

桓鼎 - KY 去年全年營收 37.36 億元創新高，年增 37.4%。