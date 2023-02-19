鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)EPS預估下修至51.57元，預估目標價為753元

根據FactSet最新調查，共26位分析師，對聯發科(2454-TW)做出2023年EPS預估：中位數由52.1元下修至51.57元，其中最高估值66.08元，最低估值46.02元，預估目標價為753元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 66.08 82.74
最低值 46.02 50.5
平均值 53.09 63.91
中位數 51.57 63.36

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 572,383,000 628,286,000
最低值 461,861,058.24 456,500,000
平均值 494,342,329.27 558,497,872.34
中位數 489,657,719.25 564,176,000

歷史獲利表現

項目 2021年 2020年 2019年 2018年
EPS 70.56 26.01 14.69 13.26
營業收入
(單位：新台幣千元)		 493,414,582 322,145,988 246,221,731 238,057,346

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2454/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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