鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估下修至14.9元，預估目標價為138元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對臻鼎-KY(4958-TW)做出2023年EPS預估：中位數由15.04元下修至14.9元，其中最高估值18.01元，最低估值11.92元，預估目標價為138元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|18.01
|19.36
|最低值
|11.92
|13.1
|平均值
|14.62
|16.57
|中位數
|14.9
|16.92
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|191,123,000
|203,634,655.36
|最低值
|178,381,000
|193,092,478
|平均值
|184,029,120.31
|198,440,785.58
|中位數
|183,421,856.44
|198,595,223.38
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|10.21
|8.9
|9.93
|10.5
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|155,022,197
|131,278,537
|120,067,508
|117,912,881
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/4958/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。