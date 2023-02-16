聯發科推4奈米天璣7200 終端產品Q1上市

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (16) 日發佈天璣 7200 行動平台，為天璣 7000 系列的首款新平台，並採用台積電 (2330-TW)(TSM-US) 的第二代 4 奈米製程，瞄準中階產品，終端裝置預計今年第一季上市。

聯發科表示，天璣 7200 採用與旗艦平台天璣 9200 相同的第二代 4 奈米製程，八核 CPU 架構包含 2 個主頻為 2.8GHz 的 Arm Cortex-A715 核心，以及 6 個 Cortex-A510 核心，可應對多工處理，在各種應用程式中充分發揮最高性能，並持續提升遊戲與影像體驗。

另外，天璣 7200 也整合聯發科自家第六代 AI 處理器，提升 AI 運算效率同時還擁有低功耗特性。

無線通訊事業部副總經理陳俊宏表示，全新天璣 7000 系列行動平台兼顧出色性能和高能效表現，承載聯發科諸多先進技術，將為廣泛的手遊玩家和攝影愛好者帶來更優秀的行動體驗。

天璣 7200 行動平台整合 Arm Mali-G610 GPU，高性能帶來遊戲中的快速回應和高幀率表現，同時搭載自家 HyperEngine 5.0 遊戲引擎，支援 AI-VRS 可變速率著色、智慧調控等先進技術，可以降低遊戲功耗、優化電池續航，提供暢快的遊戲體驗。