台股漲逾百點站上15500點 三大法人聯手買超110.44億元

台股今 (16) 日展開反攻，台積電擺脫遭股神巴菲特大賣 ADR 的陰霾，率領電子股走揚，被動元件族群強勢表態，台塑集團、航運、觀光等傳產股也吸引買盤進駐，加權指數終場上漲 117.61 點，收在 15550.5 點，站回 10 日線。三大法人同站買方，聯手買超 110.44 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資轉為買超 72.75 億元；投信回頭買超 21.46 億元；自營商同步買超 16.16 億元，終止連 5 賣。三大法人合計買超 110.44 億元。

權王台積電今天股價回神，一度上漲 1%，終場漲勢收斂，以 528 元作收；聯電、聯發科尾盤漲幅同樣縮小；其他電子股方面，台達電收漲 2%，瑞昱、聯詠、研華、南亞科等指標股均在盤上表現。

國巨獲外資力挺列入「亞太區首選買進清單」，目標價上看 900 元，今天股價強漲逾半根，收 575 元，被動元件族群齊聲歡呼，凱美直奔漲停價 69.3 元，華新科站上百元大關，漲幅 7%，信昌電同步大漲逾 7%，華容、聚鼎股價勁揚超過 4%，此外，興勤、禾伸堂、日電貿、蜜望實等都表現不俗。

高價股方面，信驊大漲逾 6%，以 2370 元作收，奪回股王寶座，大立光先漲後跌，終場挫 1%，收 2215 元；創意盤中成功叩關千金股，但尾盤漲勢收斂收在 958 元，仍改寫歷史新高；世芯 - KY、祥碩勁揚 3-4%，站穩 900 元俱樂部；力旺、譜瑞 - KY、緯穎、AES-KY、富邦媒等也有 1、2% 的漲幅。

受惠油價上漲，台塑化煉油價差持穩放大，今天在買盤追捧下，股價勁揚 2%，收在 84 元，台塑四寶同步收紅，南亞收漲近 1%。

國內防疫持續鬆綁，2 月 20 日起室內口罩令解封，並開放港澳客來台自由行，觀光股今天獲買盤青睞，旅行社雄獅強漲逾 6%，鳳凰也有 4% 的漲幅，燦星旅更直奔漲停，此外，力麗店、洛碁同步亮燈漲停，華園、富野、八方雲集、亞洲藏壽司、好樂迪等都獲資金進駐。

航運股今天獲買盤青睞，其中航空三雄掀起比價效應，星宇航飆漲 25%，股價逼近 30 元大關，長榮航收漲逾 4%，華航則漲逾 7%，站回 20 元關卡；貨櫃三雄方面，其中長榮漲 1% 較強勢，萬海則收平盤，新興、台驊投控、漢翔等也獲資金點火。