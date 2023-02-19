鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航(2618-TW)EPS預估上修至1.78元，預估目標價為34元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對長榮航(2618-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.61元上修至1.78元，其中最高估值3.12元，最低估值0.3元，預估目標價為34元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 3.12 1.07
最低值 0.3 0.9
平均值 1.66 0.99
中位數 1.78 0.99

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 205,871,000 166,593,000
最低值 163,422,000 156,496,000
平均值 177,691,808.43 161,544,500
中位數 175,439,000 161,544,500

歷史獲利表現

項目 2021年 2019年 2018年 2017年
EPS 1.31 0.83 1.5 1.38
營業收入
(單位：新台幣千元)		 103,872,359 181,275,258 179,907,332 163,561,731

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2618/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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