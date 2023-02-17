台商皮繃緊 英屬維京群島遭歐盟列反避稅黑名單 恐衝擊家族傳承架構

台商注意了，歐盟日前公布「稅務不合作」黑名單新增成員，其中台商喜歡設立紙上公司的英屬維京群島 (BVI) 因稅務透明度不足而遭盯上，日後遭制裁風險大增，恐牽動台商家族傳承架構。

根據歐盟最新公布的名單，包括英屬維京群島 (BVI)、哥斯達黎加、馬紹爾群島和俄羅斯新增列入「黑名單」，目前共計有 16 個國家或地區列於該黑名單中，另計有 18 個國家或地區列於灰名單。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師陳建霖表示，早年台商經常使用 BVI 公司作為國際投資與海外理財等操作的境外交易平台，多年累積的家族財富使得 BVI 公司在台商家族傳承架構上佔有關鍵地位，也因此台商與 BVI 公司實務上關係密切。

但隨著 BVI 公司今年再度陷入 EU 黑名單，將增加其不確定性與可能制裁風險，從台商企業穩健經營與家族傳承架構角度而言，建議台商應密切關注其未來動態及可能的修法並決策是否繼續使用。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師林淑怡指出，過去幾年 BVI 致力於遵守透明度和打擊金融犯罪的國際標準，相較於其他境外免稅天堂地區其改革力道可算是優等生，本次 OECD 審查結果可見當前 OECD 並未完全承認這些立法進展與變革，導致 BVI 首次進入黑名單。

林淑怡表示，實務上台商常以 BVI 公司作為第三地區投資中國大陸及其他海外地區而累積相當的財富，是台籍高資產人士的境外理財公司首選之一，未來若 BVI 遭受歐盟成員國的制裁措施，導致金融機構拒絕該地區開戶或託管等作業，勢必衝擊台商家族傳承架構之建立方案選擇。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師范香琴表示，這是 BVI 首度被加入歐盟黑名單中，主要與審核時間點設定有關，主因是新的公司法規已修改相關制度並於今 (2023) 年起生效，但因為審核時間點較早未能反映這個變化，導致 BVI 遭列入黑名單，BVI 政府已經爭取進行補充審核程序，希望盡速從黑名單裡移除。

范香琴提醒，台資企業經常使用的 BVI、香港與馬來西亞仍在歐盟稅務不合作名單中，這些國家為避免被歐盟懲罰也會持續完善相關反避稅制度，對企業跨國投資與營運產生一定的影響，管理階層應隨時關注最新的變化並儘早擬定完整的稅務策略。