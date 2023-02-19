市況好轉LED市場今年成長4% 台廠營運逐步回溫

LED市況好轉今年成長4% 台廠營運逐步回溫（圖：AFP）
LED市況好轉今年成長4% 台廠營運逐步回溫（圖：AFP）

研調集邦近期公布今年全球 LED 照明市場報告，去年市況放緩市場規模年減 5% 至 614 億美元，展望今年，隨著歐美節能需求進入替換高峰期，加上中國需求回溫，市場規模將成長 4% 至 638 億美元。

集邦指出，歐美日地區持續推動節能專案，LED 將進入替換高峰，消費者對高品質照明、智慧照明等需求將進入快速發展階段，加上中國市場全面解封，可望帶動今年 LED 需求復甦。

隨著 LED 市場復甦，今年台廠可望擺脫去年陰霾，億光 (2393-TW) 也看好，預估到第一季營收將持續疲軟，不過，第二季起便可望逐步回溫，今年營收可望較今年持平或小幅成長。

集邦表示，不過上半年照明產品仍處於快速去庫存階段，部分需求將持續受高通膨影響，相對抵消部分需求成長。去年全球智慧照明市場規模 69 億美元，年增 12.9%，展望今年，消費端需求改善下，智慧居家照明可望反彈。

植物照明方面，集邦表示，去年市場規模年減 20% 至 13 億美元，今年受惠本土化生產需求、全球大麻政策等動能帶動，今年規模將達到 14.4 億美金，年增 7.1%，看好 2027 年市場規模將達到 24.4 億美金，年複合成長率為 11.5%。

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