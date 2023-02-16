女性經濟力崛起 雙北市房屋稅納稅人女高於男 比重均逾5成

根據財政部統計，近 10 年的房屋稅開徵戶數 (不含自然人、共有所有權) 從 943 萬戶增至 1149 萬戶，其中男性納稅義務人占 55.1%、女性占 44.9%，其差距為歷年最小，若以縣市來看，僅雙北市女性納稅人比重超過 5 成高於男性。

財政部今 (16) 日發布統計通報，2012 年房屋稅開徵戶數約 943 萬戶，到了 2022 年開徵戶數已突破千萬戶來到 1149 萬戶，近 10 年增加約 21.8%；以性別比例來看，男性納稅義務人比重約 55.1%，女性比重約 44.9%，較男性減少約 10.2 個百分點。

進一步看各縣市男女性別比重，台北市女性納稅義務人比重 51.6%，新北市女性比重約 50.1%，是「唯二」女性比重超過 5 成且比男性高的縣市；六都中包括桃園市、台中市、高雄市及台南市，女性納稅義務人比重約 4 成。

不過像是嘉義縣、雲林縣等農業縣市，女性納稅義務人比重低於 3 成，離島的連江縣、金門縣比重也只有 2 成多，研判與傳統「傳子不傳女」的觀念有關。

整體而言，都會區女性擁有房產的比重普遍高於農業縣市，且女性持有房產比重大多超過全國平均值。

如果從性別及年齡級距交叉觀察，2022 年 19 歲以下、男性納稅義務人比重達 67%，主要是未成年者所持有的不動產大多數來自於繼承或贈與，而國人普遍仍保有家產「傳子不傳女」傳統觀念有關。

但隨年齡層上升，女性所得水準及經濟自主能力提高，帶動女性納稅人占比也跟著提高，高點落於 50 到 69 歲年齡層，占比約 47%。

另外，近 10 年男性持有房屋平均每戶開徵面積均高於女性，折算每坪現值後，女性持有坪數的平均現值反超過男性，2022 年為 1.25 倍，且各縣市普遍存在此種現象。