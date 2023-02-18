台泥、國產強調無涉聯合行為 將依法提行政訴訟救濟

針對公平會裁罰一事，台泥 (1101-TW) 及國產 (2504-TW) 均發布重訊指出，並未參與聯合行為，亦於查調期間全力配合調查，將依公平會後續來文，依法提出行政訴訟救濟，亞泥 (1102-TW) 則透露，子公司亞東預拌混凝土將等正式收到裁決書後，再與律師研究後如何因應。

台泥表示，公司戮力發展低碳產品，是台灣唯一業者施行混凝土安心履歷制度，品質與價格向來為業界最優，深獲客戶信賴，不可能也無必要與其他同業從事聯合行為，且已充份配合公平會調查，對此決定深感意外。

國產也指出，從未參與公平交易委員會新聞稿所稱之聯合行為，亦於查調期間全力配合調查， 對公平會所作之處分結果深感遺憾與不解。

公平會今日表示，查獲台泥、國產 (2504-TW)、亞泥 (1102-TW) 旗下亞東預拌混凝土等 3 家全國性業者及桃園市 15 家區域性業者，共計 18 家預拌混凝土業者從事聯合行為，合意共同分配桃園市預拌混凝土交易對象及避免相互競爭。

公平會認為，18 家業者足以影響桃園市預拌混凝土供需市場，已構成公平交易法所禁止之聯合行為，裁處 50 萬元至 5000 萬元不等的罰鍰，總金額共計 2 億 1310 萬元，其中，台泥及國產遭罰 5000 萬元、亞東遭罰 3000 萬元。