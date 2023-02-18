瑞銀：中國12月iPhone出貨量較前月暴增88% 引領當地市場復甦

瑞銀 (UBS) 分析師出具報告指出，去年 12 月，蘋果 (AAPL-US) 在中國的 iPhone 出貨量較前一個月飆升 88%，對 iPhone 的需求，將成為引領中國智慧手機市場復蘇的一大動能。

瑞銀認為中國智慧手機市場的復甦進程已經展開，該行原先預估，蘋果從 12 月生產延誤中恢復的情況不佳，但現在認為蘋果的表現比預期還要更好。

科技媒體《AppleInsider》援引一份瑞銀報告稱，12 月中國本土品牌出貨量月增 21%，但 iPhone 出貨量卻遠遠勝過當地品牌，出貨量月增 88%，年增 20%，表現均較去年同期顯著改善。

分析師指出，10 月和 11 月的生產中斷，導致去年第 4 季的中國 iPhone 出貨量下滑約 28%，不過，12 月的數據應有助於緩解投資人對原料供應中斷持續到今年的擔憂。

蘋果本月初公布，截至 2022 年 12 月 31 日 (2023 會計年度 Q1) 的營收為 1172 億美元，年減逾 5%，每股淨利 (EPS) 為 1.88 美元，雙雙不及預期，其中 iPhone 營收較去年同期減逾 8% 至約 658 億美元。

執行長庫克 (Tim Cook) 將財報失利歸咎於幾項原因，包含強勢美元、大環境挑戰以及中國生產干擾等，但也表示生產中斷的狀況已經結束。