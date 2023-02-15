蘋果獲折疊式設備專利 引發市場無限暇想

蘋果公司 (AAPL-US) 取得的一項最新專利，讓人們預期這家 iPhone 製造商可能即將推出可折設備。

該專利於周二 (14 日) 授予蘋果公司，內容主是指用戶可觸摸設備許多部位而不僅是螢幕，即可執行功能。

例如，根據該專利，用戶可以觸摸設備的側面來控制相機。蘋果將其描述為「虛擬快門按鈕」。用戶還可以在設備的側面上下滑動手指來控制音量。

該專利中包含的其中一張圖片是具有環繞式螢幕的折疊手機或平板電腦的繪圖。

與三星等競爭對手不同，蘋果尚未推出折疊式 iPhone 或任何設備。折疊式智慧手機允許用戶彎曲設備以關上它，然後打開它以顯示更大的螢幕。

但許多分析師的預測以及現在的這項專利，都讓人更加期待蘋果公司可能會在不久的將來推出一款折疊式設備。

瑞銀分析師在周二發布的報告中表示，該專利「可能代表折疊式設備是很有可能的，但今年不會」。分析師表示，折疊式智慧手機「可能成為下一代 iPhone 機型的大賣亮點」。

瑞銀在其報告中表示：「我們認為折疊式 iPhone 型號可能會導致智慧手機領域的消費者購買和升級率上升。」

該投行分析師表示，如果折疊式設備「壓縮 iPhone 的升級速度」或吸引用戶從 Android 手機轉向，那麼 iPhone 的出貨量增幅可能會超過其預計的 2023 年 10 月至 2024 年 9 月的蘋果財年 2.38 億台設備。

不過，根據 IDC 的數據，折疊式手機僅占整個市場的一小部分，到 2022 年僅占智慧手機總出貨量的 1.1%。