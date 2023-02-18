美銀改口喊買Roku：垂直廣告市場可能將觸底 今年可望改善

Roku (ROKU-US) 周五 (17 日) 股價上漲，此前美銀看跌 Roku 的分析師 Rupl Bhattacharya 在 Roku 發布財報後，將其股票評級自「遜於市場表現」連升 2 級至「買進」，並將目標價從 45 美元上調至 85 美元。

Roku 周五收高 1.4% 至每股 71.56 美元，本周發布財報後該股已上漲約 12%，今年迄今漲逾 75%。

Bhattacharya 寫道，Roku 財報顯示其營收和利潤率有所改善。Roku 不僅營收高於預期，還計劃成本增長放緩至 2023 年底。

他指出，Roku 第四季的表現似乎優於更廣泛的廣告市場。Roku 大部分的營收來自其串流服務平台的廣告。Roku 也銷售能將傳統電視轉為智慧型電視的設備，進而運行 Roku 平台。

他認為一些垂直領域的廣告支出正在觸底，例如餐館、旅遊、民生消費性用品 (CPG) 和健康與保健，並且應該會在今年有所改善。

由於升息環境挫傷成長型股票，同時廣告商因擔憂經濟而縮減廣告預算，令 Roku 股票在 2021 年和 2022 年遭受重創，如今 Bhattacharya 認為廣告市場反彈，將有利於該股。

Bhattacharya 寫道，廣告商自過去經濟低迷中走出來，迅速恢復支出以支撐其營收成長，或許無法知道拐點的確切時間，然而，即使是 2022 年第四季的廣告市場仍疲弱，但 Roku 卻能優於市場表現，這歸功於 Roku 平台規模巨大，以及其第一方數據和定位能力。

在 Roku 公布財報後，Bhattacharya 並非唯一上修對 Roku 預期的公司。Truist 分析師 Matthew Thornton 周五將 Roku 目標價從 50 美元上調至 70 美元，但仍維持「續抱」評級。

根據 FactSet 調查，分析師的平均目標價為 71.30 美元，高於 1 月 31 日的 55.85 美元。