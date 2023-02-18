打破迷因股狂潮紀錄！散戶上月每日投入美股資金額刷新高

Vanda Research 數據顯示，散戶每日平均投入美股的資金規模，在上月創下歷史新高，更勝 2021 年迷因股狂潮時的高峰。

Vanda Research 指出，散戶 1 月平均每天向美股淨注資 15.1 億美元，搜刮他們最喜歡的一些超大型股，當中以特斯拉最受歡迎，資金淨流入超過 97 億美元。

紅線：散戶日均淨流入美股金額，綠：標普 500 指數走勢 (圖：Vanda Research)

其他同樣吸引資金湧入的還有 SPDR 標普 500 指數 ETF(SPY-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US) 以及輝達 (NVDA-US)，一些市值較小但具有投機性的科技股，也出現在 Vanda 的名單內，例如方舟創新 ETF(ARKK) 以及該基金旗下持有股票。

散戶買入的時間點，恰好也碰上美股氣勢正盛的時候。根據 FactSet 數據，那斯達克綜合指數 1 月飆漲近 11%，單月表現是 2020 年 11 月以來最佳。

美股上一次獲散戶資金簇擁是在 2021 年 1 月至 2 月初，當時在社群媒體的推波助瀾下，散戶資金大舉湧向 GameStop、AMC 在內等迷因股，將股價推至歷史高點。

隨著第 4 季財報季接近尾聲，加上投資人準備繳納稅款，每年 3 月和 4 月的散戶交易活動通常沒那麼熱絡，但 Vanda 認為小型投資人仍有大量儲備資金可以投入股市。

Vanda 報告指出：「散戶擁有大量以貨幣市場基金形式存在的閒置投資資金 (dry powder)，一旦他們對未來市場報酬的信心大增，就會將這些資金部署在股市。」

自從主打零交易手續費的網路券商 Robinhood 興起後，基於競爭考量，幾乎所有美國券商都投入零手續費的懷抱，大大降低了買賣股票的門檻，正因如此，曾經被視為邊緣人的散戶，在市場上扮演的角色也日趨重要。

散戶資金大舉湧入，似乎也對 1 月的美股漲勢發揮重要作用，許多廣受散戶青睞的股票，都躋身今年迄今表現最好的名單當中，Carvana、Coinbase 等投機股的成交量之所以那麼大，也和散戶的興趣有關。

特斯拉、SPY 和亞馬遜上月名列散戶最愛的前三名 (圖：Vanda Research)

今年迄今，Carvana(CVNA-US) 已漲 139%，Coinbase(COIN-US) 也漲了 80%。

另外，FactSet 數據顯示，特斯拉今年迄今已漲約 67%，且光是 1 月的漲幅就超過 40%；Meta 1 月也漲約 24%。