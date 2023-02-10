不患寡而患不均 散戶大多鎖定特斯拉和AI概念股

摩根大通近期統計顯示，在 1 月下旬來自散戶大軍的股票和 ETF 交易訂單已占美股總成交量的 23%，甚至比 2021 年散戶大戰華爾街時的 22% 前紀錄還要高。

追蹤美股散戶交易流量的研究機構 Vanda Research 周四 (9 日) 提供的最新報告顯示，散戶流入美股的資金再度達到 2020-21 年的水平，而這次從資金流向顯然並不均勻，目標更為明確，顯示每個人都有偏好的標的。

Vanda Research 資深副總裁拉契尼 (Marco Iachini)、數據主管派蘭托尼 (Giacomo Pierantoni) 和數據科學分析師曼托 (Lucas Mantle) 在報告中表示，特斯拉 (TSLA-US) 正經歷前所未有的需求激增，人工智慧 (AI) 相關概念股以及 FAANG 組合的其他股票也是如此，但都比不上特斯拉。

根據 Vanda Research 散戶流量追蹤器，散戶近期前 10 大標的分別為：特斯拉、亞馬遜 (AMZ-US)、蘋果 (AAPL-US)、Meta (META-US)、AMD (AMD-US)、輝達 (NVDA-US) 、谷歌 A 股 (GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US)、谷歌 C 股、C3.ai (AI-US)、Carvana (CVNA-US)。而波動幅度前三大分別是 C3.ai、Meta 和 Bill.com (BILL-US)。

該機構指出，「如果流入股票的資金維持目前的速度，更具投機性的散戶也有空間扭轉期權市場之前的疲軟；因為過去一年，期權市場的交投一直很冷清。」

根據 Vanda Research 的數據，最近一周，特斯拉在所有美股的單一股票和整體淨買入數量的占比分別達到 24% 和 33%。雖然 Vanda 認為投資人比較像是在追高該股，以彌補 2022 年的虧損，但在特斯拉 3 月 1 日投資人大會前，人們對其「宏遠計畫」第三部分的憧憬也在升溫。

至於 AI 概念股方面，過去一周谷歌、微軟和百度 (BIDU-US) 都分別發布有關聊天機器人的最新消息。Vanda Research 指出，過去幾天大量散戶淨流入資金還繼續湧向 C3.ai，但情形已經略有放緩。C3.ai 近日宣布推出 C3 Generative AI 產品套件，能把 OpenAI、谷歌和學術界等組織的最新 AI 功能以及最先進的模型，整合到 C3.ai 的企業 AI 產品中。

散戶也投入相關的小型股，如 BigBear (BBAI-US) 或 SoundHound (SOUN-US)。

Vanda Research 指出，當前與 2021 年初熱潮不同之處，在於目前「害怕錯過」(FOMO) 和熱門題材的動能推動了資金流動，讓散戶更「容易受到負面因素的影響」，「但即使如此，如果宏觀條件在短期內保持有利，不排除 AI 相關概念股或其他利基市場標的的投機活動將繼續進行。」

Vanda Research 表示，若想更多交易擴展到特斯拉和 AI 概念股以外，市場需要看到美國經濟展露持續韌性，以及那些可快速自由支配資金的基金經理人參與，共同基金和退休基金的更多買進也不可或缺。

該機構還特意提到，「如果特斯拉的股價繼續快速上漲，導致散戶交易員獲利了結或避免進一步增加持股，預計需求將轉向輝達和微軟，以作為替代的投資選項。」