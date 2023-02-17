資誠：今年併購市場難逃逆風壓力 下半年有望回溫

資誠 (PwC)17 日發布《2023 全球併購市場暨產業趨勢分析報告》，去 (2022) 年全球併購以歐洲、中東、非洲併購件數較高，其中科技、媒體與電信相對較為活躍，今 (2023) 年上半年併購市場仍有逆風壓力，預期要等下半年才會回升。

其中在台灣部分，去年併購交易件數共 117 筆交易，較 2021 年微幅成長，也是近 5 年來新高，但金額超過 5 億美元的案件則由 2021 年的 10 件減少至 7 件，導致總交易金額較前一年衰退 14%。

觀察台灣去年前 10 大案件可發現三大趨勢，包括：一、跨國併購活動相對活絡，有 7 件是海外併購與外資來台併購之交易，二、因應政經局勢改變有 3 件交易與全球營運策略調整有關，三、以併購取得領先技術依然盛行，有 3 件交易分別為升級拓展記憶體、工業控制、載板等市場。

以區域來看，包括歐洲、中東和非洲地區 (EMEA) 的併購交易件數高於美洲和亞太地區；以產業別來看，科技、媒體與電信 (TMT) 仍是併購活動最活躍的產業，貢獻 2022 年全球交易量及交易額比重高達四分之一。

其中亞太市場，去年交易件數和金額分別較前一年減少 23%、33%；其中，中國大陸受嚴格疫情管控和出口需求疲軟的經濟影響，下滑幅度最為劇烈，交易件數和金額分別下降 46% 和 35%。

另外，報告也點出一個趨勢，就是越來越多尋求進入亞洲市場的公司，把目光投向中國大陸以外的地區來尋找投資機會，包括印度、日本和東南亞其他國家。

進一步來看，印度去年異軍突起，併購件數及交易金額分別較前一年成長了 16% 及 35%，雙雙創下新高紀錄，其併購交易額更超過日本和韓國，躍居亞太地區的第二名，僅次於中國大陸。