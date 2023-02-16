華邦電去年Q4 EPS 0.14元 探8季低點 全年每股賺3.25元

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今(16)日公告去年財報，由於客戶需求轉淡，啟動減產因應，導致去年第四季純益銳減至 5.46 億元，季減近 8 成，年減幅也超過 86%，每股純益 0.14 元，探近 8 季低點；去年全年稅後純益 129.27 億元，年減 4.9%，每股純益 3.25 元。

華邦電去年第四季營收 192.24 億元，季減 13.19%，年減 26%，毛利率 37.45%，季減 8.09 個百分點，年減 7.65 個百分點，營益率 4.98%，季減 10.7 個百分點；稅後純益 5.46 億元，季減 79.5%，年減 86.98%，每股純益 0.14 元。

華邦電去年營收 945.3 億元，年減 5.06%，毛利率 45.54%，年增 2.88 個百分點，營益率 17.49%，年減 1.02 個百分點；稅後純益 129.27 億元，年減 4.9%，每股純益 3.25 元。

華邦電去年第四季受到客戶需求轉淡影響，在客戶拉貨放緩下，台中廠也啟動減產約 3-4 成，將人力等資源調至將全產能拉升的高雄廠；從品牌廠釋出的訊息來看，華邦電預期，市場需求可望從第二季起回溫。

另外，華邦電高雄廠原預計去年底或今年 1 月，達月產能 1 萬片，採 25S 製程 DRAM，但受市況放緩影響，產能達 2 萬片的時間點會稍微遞延半年，預計今年下半年進設備，2024 年開始量產。

