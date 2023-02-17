〈航運指數〉SCFI連6跌 惟三大指標航線運價跌幅收斂

上海航交所今 (17) 日公告，上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 最新數據為 974.66 點，周跌 20.5 點，較上周呈連 6 跌，並已連 2 周處千點大關之下，且跌幅 2.06%，較上周的 1.16% 再度擴大，不過，指標性的三大長程線運價雖續跌，惟跌幅見收斂。

海運運價跌跌不休，但貨攬業者認為，農曆年後亞洲各出口國的工廠陸續開工，完成品出口漸增，可望拉動需求。

另一方面，據美國商務部公布，美國 1 月零售銷售月增 3%，高於市場預期的 2%，並創 2021 年 3 月以來最大增幅，貨攬業者認為，終端去庫存速度可望加速，不排除進入第二季後，海運市況將見到回穩反彈。

遠東到歐洲運價最新報價來到每 TEU(標準 20 呎貨櫃)910 美元，下跌 15 美元，跌幅 1.62%，較上周跌幅 3.75% 收斂；而遠東到美西每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 下跌 20 美元至 1273 美元，跌幅 1.55%，也較上周跌幅 5.14% 明顯收斂；遠東到美東每 FEU 則是續跌 57 美元至 2496 美元，跌幅 2.23%，較上周跌幅 5.65% 收斂。

另外，遠東到地中海運價，每 TEU 跌 91 美元，來到 1633 美元，跌幅 5.25%，則較上周跌 1.71% 擴大，是本周影響 SCFI 走跌較大的因素。