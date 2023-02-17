中國碼頭空櫃堆積如山 海運停止瘋狂 今年旺季何時來？

中國碼頭空櫃堆積如山，海運停止「瘋狂」，專家認為，未來幾年海運可能不會很樂觀，但今年仍有望迎來相對旺季，今年分水嶺預料會在 6 月左右出現。

《第一財經》報導，浙江一家貨代公司負責人李木（化名）說：「目前各個堆場和碼頭的存櫃都很充足。今年春節放假早、開工晚，對貨量肯定有影響」，和去年同期相比，今年開工後他們沒以往那麼忙碌。

另一名貨代人士表示，一般在春節後的一個半月，貨櫃海運市場才會逐步恢復，但受去年下半年以來多重不利因素影響，今年至少要兩個月後才能看到市場恢復。

從「一櫃難求」到「船等貨」，再到如今各大碼頭堆滿空櫃，海運從供不應求到供應過剩的周期轉換速度，比人們預料的更快。

空櫃堆積如山的根本原因，一方面，全球貿易增速放緩，導致需求收縮；另一方面，此前運價暴漲期間大量新貨櫃流入市場，供應倍增。數據顯示，2021 年，在貨櫃海運市場高漲行情下，全球生產超過 700 萬只標準貨櫃，幾乎是常規年份的三倍。加上前述周期性和特殊因素，供過於求在這個春節變得特別明顯。

全球貨櫃交易平台 Container xChange 最新數據顯示，今年第六周（2 月 5 日～11 日），上海港的 40 英尺貨櫃 CAx（貨櫃可用指數）高達 0.64，已經連續第 11 周處於 0.6 上方。當 CAx 數值大於 0.5 時，表示有剩餘貨櫃。

業界人士認為，接下來海運業是不是會迎來漫長低迷期不好說，未來幾年海運很可能不會很樂觀，但今年仍可望出現相對旺季。

「春節後短時間內繼續下跌是在預期內的。」專業航運信息咨詢平台信德海事網主編陳洋指出，今年肯定會有所謂更旺的時期。隨著季節嬗遞，夏天和秋天的市場相對較旺，再加上今年中國政府鬆綁疫情防控措施，並推出一系列經濟刺激措施，都將持續提振海運與外貿產業。

阿里巴巴國際站履約物流及關務部負責人魏冉則認為：「作為海運運價標桿的美線市場，一般船公司與大客戶的長約會在每年的 4 月底之前完成簽訂，於 5 月 1 日生效。」屆時市場即期運價會以依約價浮動。從需求側恢復速度來看，今年分水嶺預料會在 6 月左右出現。

魏冉說，海運市場的運價和貨量在疫情期間出現劇烈波動，加上新船逐步下水，市場將迎來重構。而海運相關企業要分兩步走，一是重視海外產能供應鏈向東南亞外移的趨勢，「這個趨勢是持續的，應該是貨在哪兒，貨代就在哪兒」；二是加強中國的貿易服務能力，增加核心壁壘，「中國商家有組貨的能力和供應鏈服務能力，但低附加值的貨不一定從中國走，也就是會越來越多地出現貨服分離的狀態，形成低附加值產品由中國來做貿易服務，海外做加工製造的分工」。