LINE擴大布局Web3遊戲市場 GAME DOSI前導網站即日起上線

LINE 近年積極搶攻區塊鏈商機，繼上周 DOSI 正式版上線後，旗下子公司 LINE NEXT 今 (14) 日再宣布啟用 Web3 遊戲平台 GAME DOSI，前導網站即日起上線，將加速拓展全球 NFT 平台 DOSI 的生態圈。

LINE 表示，GAME DOSI 是 LINE NEXT 全新打造的一站式 Web3 遊戲平台，主打「Gamer First, Web3 Next」，將提供一系列遊戲讓用戶輕鬆暢玩，且無需煩惱去中心化或加密資產等技術細節，同時讓遊戲開發者可運用區塊鏈技術設計 Web3 遊戲、建立社群。

LINE 進一步指出，GAME DOSI 將以 LINE 強大技術實力為後援，提供一站式全方位平台服務，包含開發套件和管理系統、遊戲開發時的法規遵循與風險管理、運用 LINE 各式服務的行銷解決方案進行宣傳推廣、代幣經濟學 (Tokenomics) 諮詢服務、建立社群功能、提供現成資源與開源套件，簡化遊戲開發流程。

LINE 說，LINE NEXT 推動 NFT 普及不遺餘力，近年持續擴充服務內容，除近期已啟用 DOSI C2C 交易平台、在 DOSI Citizen 新增多項會員福利並推出 DOSI Adventure 活動等，加上今日宣布的 GAME DOSI 後，LINE NEXT 將與遊戲開發者攜手打造沉浸式的 Web3 遊戲，加速 Web3 遊戲產業發展。