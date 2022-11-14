LINE擴大布局Web3遊戲市場 GAME DOSI前導網站即日起上線

LINE擴大布局Web3遊戲市場，GAME DOSI前導網站即日起上線。(圖:LINE提供)
LINE擴大布局Web3遊戲市場，GAME DOSI前導網站即日起上線。(圖:LINE提供)

LINE 近年積極搶攻區塊鏈商機，繼上周 DOSI 正式版上線後，旗下子公司 LINE NEXT 今 (14) 日再宣布啟用 Web3 遊戲平台 GAME DOSI，前導網站即日起上線，將加速拓展全球 NFT 平台 DOSI 的生態圈。

LINE 表示，GAME DOSI 是 LINE NEXT 全新打造的一站式 Web3 遊戲平台，主打「Gamer First, Web3 Next」，將提供一系列遊戲讓用戶輕鬆暢玩，且無需煩惱去中心化或加密資產等技術細節，同時讓遊戲開發者可運用區塊鏈技術設計 Web3 遊戲、建立社群。

LINE 進一步指出，GAME DOSI 將以 LINE 強大技術實力為後援，提供一站式全方位平台服務，包含開發套件和管理系統、遊戲開發時的法規遵循與風險管理、運用 LINE 各式服務的行銷解決方案進行宣傳推廣、代幣經濟學 (Tokenomics) 諮詢服務、建立社群功能、提供現成資源與開源套件，簡化遊戲開發流程。

LINE 說，LINE NEXT 推動 NFT 普及不遺餘力，近年持續擴充服務內容，除近期已啟用 DOSI C2C 交易平台、在 DOSI Citizen 新增多項會員福利並推出 DOSI Adventure 活動等，加上今日宣布的 GAME DOSI 後，LINE NEXT 將與遊戲開發者攜手打造沉浸式的 Web3 遊戲，加速 Web3 遊戲產業發展。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+23.63%

$12,363

原投組報酬率

+14.18%

$11,418

投組標的成分

  • 40%

    美時

    1795

  • 20%

    醣聯

    4168

  • 20%

    胡連

    6279

  • 10%

    保瑞

    6472

  • 10%

    國泰美國費城半導體基金ETF

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞