LINE NFT平台DOSI開放C2C交易 再增以太幣支付選項

LINE 近年積極搶攻區塊鏈商機，旗下子公司 LINE NEXT 打造 NFT(非同質化代幣) 生態圈平台 DOSI，9 月推出 Beta 版本後已開通逾 10 萬個 DOSI Wallet，今 (8) 日進一步宣布正式版上線，DOSI 正式啟用 C2C 交易功能，此外，為持續拓展 NFT 生態圈，再新增以太幣支付選項。

LINE 表示，隨著 C2C 功能上線後，用戶之間將可買賣從品牌商店購入的 NFT 商品，而 Hellbound 是首間支援用戶間互相交易的品牌商店，其他商店也將陸續跟進，用戶只要將 DOSI Wallet 串聯 MetaMask 錢包，就可以使用以太幣買賣 NFT。

LINE 進一步指出，各 DOSI 品牌商店目前除開放以太幣作為支付選項，也接受信用卡、Naver Pay 與其他付款方式，LINE NEXT 也計劃在每個地區增加更多加密資產、行動支付服務，持續開發對用戶更友善的 NFT 市場。

DOSI 平台結合 DOSI Wallet、DOSI Adventure、Citizenship 等功能，以期打造完整的 NFT 生態圈，LINE 指出，在 DOSI Citizen 會員制項目中，用戶只要參與 DOSI 平台上的社群活動即可獲得 DON 會員積分點數，此外也會按照 NFT 購買數量發放，點數可用來升級 DOSI Citizen 會員等級或參與 DOSI Adventure 活動。

LINE NEXT 執行長高永受表示，LINE NEXT 致力為用戶創造全新的 NFT 體驗，希望透過 DOSI 讓 NFT 變得更有趣且易於使用，同時讓用戶從中獲益並建立社群，LINE 也統計，DOSI Beta 版自今年 9 月上線以來，已吸引來自 149 個國家用戶，開通超過 10 萬個 DOSI Wallet，並發放 17 萬枚會員制 NFT。