LINE揭示區塊鏈布局 擬跨足付費內容、車險業務領域

社群軟體 LINE 今 (4) 日舉行 LINE CONVERGE 2022 年度記者會，LINE 台灣執行長陳立人說，LINE 全球策略基本核心仍在通訊軟體上，近年除持續優化核心內容體驗外，也從核心事業向外延伸出用戶所需的服務，今日進一步揭露 LINE 在區塊鏈布局，同時將推出付費內容、車險業務、雲端發票、拼團等服務布局。

對於部分新服務在市場上早有其他業者搶進，陳立人說，LINE 根據內部討論激盪、產品研究，提出的新服務多是市場上仍未被充分滿足的領域，也強調 LINE 並非是以自身流量為主要考量，他強調，沒有抓到對的優勢、趨勢也無法成功。

至於媒體關注，LINE 在過去一年也收掉 LINE Mobile、MUSIC 等服務，對此，陳立人說，就串流音樂服務而言，LINE 觀察到市場出現集中式選擇，且版權授權也有特別的門檻，因此才調整營運策略，專注把握鈴聲領域，強調並不代表 LINE 放棄音樂類別。

LINE TODAY Q4 起攜手讀墨、博斯 推付費內容服務

LINE 表示，2016 年 LINE TODAY 上線至今已與 600 家內容夥伴建立商業授權合作，在強化多元內容類型目標下，今年 9 月已推出戲劇評分、評論功能，10 月起將再推出電影聲量榜、追劇聲量榜，同時也預告開啟付費內容服務，第四季將與讀墨合作銷售電子書，明年首季也會與博斯開啟運動賽事的付費內容。

LINE TV 方面，除持續推動原創作品外，10 月 15 日起也將提供一般會員在智慧型電視上免費觀看有廣告的 720P 精彩節目，付費會員則可觀賞 VIP 專屬內容，後續也將陸續支援 Android TV、Apple TV、Samsung TV 等。

NFT 交易平台 DOSI 正式版年底上線

隨著區塊鏈技術漸趨成熟、全球迎向 Web3 時代，LINE 自 2018 年起也投入區塊鏈技術發展，開發 NFT 交易平台 DOSI，LINE 表示，9 月 13 日 DOSI Beta 版已在台灣等全球 180 個國家地區上線，共支援繁體中文在內的 9 種語言，正式版也將在年底上線，擴大啟動 LINE 元宇宙生態圈。

LINE Bank 取得兼營產險業務核准 將切入車險業務

LINE Bank 也取得金管會許可兼營財產保險代理業務，LINE Bank 說，過去用戶有「選項太多」、「流程太長」、「聯繫不易」等三大痛點，預告將啟動 LINE Bank 網路投保服務，首波將搶攻汽機車保險業務市場。

LINE Bank 總經理黃以孟認為，網路投保仍有相當龐大的潛在商機，因為依據交通部統計，機車強制險納保率僅有 68%，換言之仍有高達 3 成駕駛人並未投保，可望成為 LINE Bank 未來首波目標宣傳對象，而在汽機車強制險後，任意險也將是 LINE Bank 著重發展方向之一。

另一方面，面對近期詐騙事件頻傳，LINE Bank 風控長溫嘉仁也分享 LINE Bank 的反詐騙雙重防護網，並揭示 LINE Bank 為純網銀，在 2021 年開業時，就率先台灣金融業導入 FDS 欺詐偵測系統。

LINE TAXI 推星選科技車服務 首波 40 台特斯拉雙北上線

LINE TAXI 今年迎來上線三週年，目前已擁有 280 萬用戶、逾 1.2 萬位駕駛，LINE TAXI 執行長陳泰成表示，將在 10 月 21 日推出全新服務選項 LINE TAXI 星選科技車，將優先採用綠能電動車，同時與知名形象管理顧問合作，提供司機禮賓訓練，首波選定雙北提供 40 台特斯拉 (TSLA-US) 上線，多為 Model 3 車款，期盼帶動計程車產業減碳、永續發展。

費用方面，LINE TAXI 表示，用戶選擇星選科技車方案，定價將為一般計程車的 1.2 倍。

LINE 切入雲端發票市場 發票管家上線

LINE 也擴大繼有通訊軟體服務版圖，LINE 台灣服務企畫部資深總監林慶達表示，依財政部最新統計，雲端發票已占整體電子發票的 45%，不過與民生消費高度連動的零售業僅開出 38% 的雲端發票，顯示雲端發票使用還有成長空間，因此，LINE

將推出全新 LINE 發票管家服務，協助用戶在 LINE APP 內即可輕鬆整理雲端發票、自動對獎、管理消費支出，每個月也將額外舉行賓果卡活動，響應雲端發票推廣。

台東強震提早上線 LINE 推出 Safety check 安全通報功能

LINE 的誕生源自於 2011 年的日本 311 地震，考量重大災害發生通報聯絡的需求，LINE 著手規畫並在今年 5 月完成 Safety check 安全通報功能開發，原預計在 CONVERGE 2022 年度記者會上發表，不過兩周前台東發生芮氏規模 6.8 強震，便提早上線。

LINE 也補充，依據內部數據統計，918 地震期間共有逾 1500 萬用戶藉由 LINE 安全通報關注親友的通報狀態。

LINE 社群再升級 明年上半年推出社群即時語音群聊

LINE 是台灣使用最普及的通訊軟體，2020 年推出 LINE 社群後，月活躍社群聊天室達 26 萬，每月訊息量更達 2 億則，隨著用戶互動方式拓展至語音，LINE 宣布，將在 2023 年上半年推出即時語音群聊功能，除支援多人同時雙向交流外，主持人與聽眾總人數最多將可容納 1 萬人，可望為社群體驗增添互動樂趣。

擴大電商版圖 LINE 禮物推群組送禮、LINE 購物拼團功能將上線

LINE 電商事業經過四年發展，LINE 台灣電商事業部總經理顧昌欣分享，LINE 電商事業已累積超過 800 億交易量、2200 家夥伴加入，未來將以全台 2100 萬用戶為基礎發展 Social Commerce，11 月底旗下 LINE 禮物將推出群組送禮功能，也預告 LINE 購物在 10 月 25 日將再推出拼團功能，擴大搶攻團購商機。

此外，迎接 10 月 13 日解封商機，顧昌欣說，將與雄獅、東南、鳳凰、喜鴻假期、山富、易飛網、ezTravel 易遊網、燦星等推出一系列解封慶祝回饋活動。

搶攻短影音商機 LINE VOOM 預告推出全民影音創作功能

LINE 旗下共有 LINE 社群、LINE VOOM 兩大社群媒體服務，LINE 台灣內容服務事業部負責人張景雯說，LINE VOOM 去年轉型續攻短影音內容平台，整體影音播放數成長 106%、播放時間也成長 103%，除今日推出全螢幕直式觀影體驗上線後，明年 1 月也將推出全民影音創作功能，用戶只要 10 秒鐘便可在 LINE VOOM 打造創意短影音。

LINE 貼圖超值方案滿周年 Q4 推創作教學節目

LINE 貼圖在台灣培育超過 77 萬位創作者，去年進一步推出超值方案，成功為創作者帶來額外分潤收入，今年也與高雄市政府、文博會合作，在愛河以台灣原創 IP 打造巨型角色氣球，吸引逾 10 萬人次參觀、創造逾 8.2 億元觀光產值，為鼓勵更多人加入創作，LINE 台灣貼圖暨創作者事業部資深總監呂苔君說，今年第四季也將推出創作教學節目「創 DRAW 大小室」。

推動人才永續計畫 10 月起啟動 LINE Changer Program

LINE 持續擴大招募電商、數據應用、Web3 等領域人才，今日宣布，10 月起正式啟動 LINE Changer Program，讓同仁可申請短暫輪調到其他部門，學習跨領域專業知識，期望為台灣科技生態系帶來更多能量，達到人才永續成長目標。