〈台幣〉亞幣跳水 貶近1角再寫兔年來新低 回測30.4元關卡

美國 1 月生產者物價指數 (PPI) 年增 6%，高於市場預期，引發升息疑慮，美股應聲嚇挫，亞幣今 (17) 日跳水，台北股匯雙雙走跌，新台幣兌美元匯率盤中貶值 9.2 分，最低來到 30.372 元，回測 30.4 元關卡，台股一度下挫逾 130 點，失守 10 日線支撐。

新台幣兌美元匯率昨天轉升，重回 30.2 字頭，但今天一早隨即湧現美元買盤，匯價再度摜破 30.3 元關卡，貶值將近 1 角，下探 30.372 元，並改寫農曆虎年封關以來的新低，待觀察下午外資是否有進一步匯出動作。

台股方面，權王台積電領跌逾 2%，電子股普遍走弱，但聯發科逆勢漲逾 1%，金融股受惠政策利多吸引買盤進駐，部分傳產股也有撐，使得大盤跌勢並未進一步擴大，盤中最低來到 15418 點，下挫約 132 點。

觀察主要貨幣今天對美元表現，韓元早盤重貶 0.68%，泰銖也重挫 0.64%，日元貶值 0.49%，新台幣貶逾 0.3%，新加坡幣貶 0.23%，人民幣也貶值 0.16%，亞幣近乎全面跳水。

美國公布 1 月生產者物價指數 (PPI) 年增 6%，為去年 3 月以來最低漲幅，但高於市場預期的 5.4%，顯示美國通膨雖然正在降溫路上，但速度已減緩，聯準會 (Fed) 未來仍面臨升息壓力。美元指數周四 (16 日) 再觸六周高點。