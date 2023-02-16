〈台幣〉股匯齊揚 匯價上沖下洗收30.28元

台北股匯今 (16) 日連袂走揚，新台幣兌美元匯率走勢震盪，呈現先貶後升，隨著股市漲勢放大，匯價重返 30.2 字頭，一度升抵 30.225 元，但升幅逐漸回吐，終場以 30.28 元作收，小幅升值 2.8 分，台北及元太外匯市場總成交值略縮至 15.35 億美元。

新台幣匯率昨天貶值近 1 角，失守 30.3 元關卡，今天早盤匯價續挫，一度貶值 6.2 分，下探 30.37 元，續創農曆兔年以來的盤中新低，不過，在拋匯力道湧現後，新台幣戲劇性貶轉升，最高來到 30.225 元，升值 8.3 分，在亞幣中表現相對強勢。

新台幣兌美元匯率今天波動劇烈，終場在買、賣匯雙方拉鋸下，小升 2.8 分，收在 30.28 元，台北外匯市場成交金額 10.58 億美元，元太外匯市場成交金額 4.77 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數小漲 0.08%，日元貶值 0.32%，越南盾貶值 0.22%，韓元也貶 0.2%，人民幣貶 0.16%，新台幣逆勢升值 0.09%，新加坡幣升 0.05%，歐元也微幅走升。

台股今天展開反彈，台積電擺脫遭股神巴菲特大賣 ADR 陰霾，率領電子股走揚，被動元件族群強勢表態，台塑集團、航運、觀光等傳產股也吸引買盤進駐，加權指數終場上漲 117.61 點，收在 15550.5 點，站回 10 日線。三大法人同站買方，聯手買超 110.44 億元，其中外資買超約 72 億元。