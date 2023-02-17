〈紐約匯市〉美經濟數據強化Fed升息立場 美元續揚

美元指數周四 (16 日) 再觸六周高點，稍早公布的美國 1 月生產者物價指數 (PPI) 高於預期，初領失業金人數也意外下滑，暗示聯準會 (Fed) 可能需要維持緊縮政策一段時間，以壓低通膨。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.1%，至 103.04。DXY 盤中最高達 104.24，再創六周新高。

經濟數據發布後，美元兌日元、歐元和澳幣匯價也刷六周新高。

美國公布 1 月生產者物價指數 (PPI) 反彈 0.7%，高於市場普遍預期，初領失業金人數意外下滑，表明勞動力市場仍具韌性。

在此之前，美國已連續兩天公布強勁的經濟數據，周三公布 1 月零售銷售大幅反彈，周二的消費者物價指數 (CPI) 雖有所放緩，但顯示通膨仍具黏性，本月稍早公布的非農報告也遠超預期。

豐業銀行首席外匯策略師 Shaun Osborne 表示：「數據表現一直是積極的，特別是通膨。殖利率正在攀升，我們看到近期美元走疲的情況有所緩和，且很可能出現反彈。」

利率期貨市場顯示，聯邦資金利率可能在 7 月達到 5.25% 的高峰，然後在年底前降至 5%。

市場觀察人士目前面臨的問題是，美國經濟能否保持良好狀態，尤其是在利率遠高於最初預期的情況下。

TraderX 策略師 Michael Brown 說：「數據表現強勁，促此人們排除『世界末日式衰退』(Armageddon-recession) 的情境，但我不確定光靠一個 CPI 和一份零售銷售數據，是否足以讓所有人都認為經濟狀況依然非常好。」

美元兌日元一度觸六周新高，但尾盤轉貶，下跌 0.2% 至 133.87 日元。日元交易員正在等待日本央行 (日銀) 新任總裁候選人植田和男 (Kazuo Ueda) 在 24 日國會聽證會上的發言。

歐元盤中貶至一個半月低點，尾盤一度收復貶勢，仍跌 0.15% 至 1.0672 美元。

繼日前貶逾 1%，英鎊周四再跌約 0.4% 至 1.1982 美元。

英國公布 1 月通膨降幅超出預期，有跡象顯示部分經濟項目的物價壓力正在降溫，像是服務業，英國央行正密切關注這些跡象，該行已表示可能在 3 月停止升息，最新通膨數據也為央行的看法提供支持。

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