〈財報〉雖上季漲價推升營收 卡夫亨氏對全年獲利態度保守

卡夫亨氏 (KHC-US) 周三 (15 日) 發布的財報獲利和營收超出華爾街的預期，但對今年獲利提供了疲軟的財測，這是成本壓力上升的跡象。

這家總部位於匹茲堡的公司的股票在周三盤前交易幾乎沒有變化。其旗下品牌包括 Oscar Meyer、Philadelphia Cream Cheese 和 Lunchables。

根據 Refinitiv 的數據，該公司表現與分析師的估計相比如下：

●營收 73.8 億美元，高於預期的 72.7 億美元

●調整後每股獲利 85 美分，高於預期的 78 美分

該公司第 4 季淨銷售額同比成長 10% 至 73.8 億美元。該公司在此期間也實現獲利，淨利為 8.87 億美元，合每股 72 美分，而去年同期為虧損 2.55 億美元或每股 21 美分。不計項目，上季每股獲利 85 美分。

然而，根據 Refinitiv 的數據，該公司預計今年調整後每股獲利在 2.67 和 2.75 美元間，低於分析師估計的每股 2.77 美元。

即使這家包裝食品公司過去兩年提高了售價，但仍在努力應對不斷上漲的商品成本和供應鏈問題。卡夫亨氏將定價提高 15.2%，銷量下降 4.8%。該公司針對銷量下降解釋為了價格壓力和供應限制。

雖然在營收和每股獲利方面表現出色，但卡夫亨氏的業績與億滋國際 (MDLZ-US) 等公司形成鮮明對比。後者雖然調漲售價，但需求幾乎沒有下降。

該公司預計 2023 年有機淨銷售額成長 4% 至 6%，略高於 4.8% 的預期。