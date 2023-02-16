美國洛克希德馬丁與雷神公司因對台軍售 遭中國列入貿易黑名單

中國商務部周四（16 日）公告，美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corporation）、雷神導彈與防務公司（Raytheon Missiles & Defense）因參與對台軍售而被列入「不可靠實體清單」，禁止這兩家公司從事與中國有關的進出口活動。此外，中國要求上述兩家公司繳交對台軍售金額兩倍罰款，並要在 15 天內繳交，倘若逾期會增加罰款。

(圖：中國商務部)

根據中國商務部發布的「公告」，洛克希德馬丁公司、雷神導彈與防務公司被列入不可靠實體清單，並禁止從事與中國有關的進出口活動、在中國境內新增投資、企業高級管理人員入境，並且不批准並取消上述企業高級管理人員在中國境內工作許可、停留以及居留資格，還對兩家公司分別處以罰款，金額為「不可靠實體清單規定」實施以來各企業對台軍售合約金額的兩倍。

有外媒報導指出，中國對美國公司的制裁與罰款，可能讓兩個全球最大的經濟體間的緊張局勢更進一步升級。

值得注意的是，目前仍不清楚這項最新的制裁是否會阻止美國國務卿布林肯和中國最高外交官王毅本周在德國慕尼黑安全會議期間的會晤。自中國間諜氣球事件爆發後，布林肯取消本月的北京之行。

中國制裁僅象徵性

香港城市大學專攻中國政治的助理教授劉冬舒（Dongshu Liu）表示，這不僅對美國，對國內消費也傳達出中國強硬立場的訊息。不過這兩家公司沒有在中國做生意，因此經濟後果可能沒有政治後果這麼嚴重，但由於這些新制裁，兩家公司可能會面臨一些限制，很大程度上是政治象徵意義。

彭博報導指出，中國此次宣布的制裁與之前依樣，很大程度上只是象徵性的，因為這兩家對中國的直接曝險都很小。對此，洛克希德馬丁公司、雷神導彈與防務公司並未立即回應置評請求。

獨立諮詢公司 Plenum 駐北京合夥人 Feng Chucheng 表示，中國這一行動表明，中國的報復仍然非常有針對性和克制，以回應美國對台軍售，中國過去曾多次對此提出抗議。此外，中國沒有將制裁武器化，這與中國的長期政策是一致的。

截稿前，洛克希德馬丁 (LMT-US) 盤前股價下跌 0.52%，每股暫報 478 美元；雷神導彈與防務公司母公司雷神技術 (RTX-US) 盤前股價下跌 0.88%，每股暫報 100.57 美元。