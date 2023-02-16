CBO：除非調高舉債上限 否則美國最快7月就會違約

美國國會預算辦公室 (CBO) 周三 (15 日) 警告，除非國會調高 31.4 兆美元的舉債上限，否則財政部最快 7 月就會陷入債務違約。

CBO 表示，具體日期將取決於國稅局 4 月收到的稅收收入。CBO 主任 Phillip Swagel 於聲明中說，若這些收入明顯不如 CBO 的預期，財政部祭出的非常規措施可能很快就會用盡，並在 7 月以前耗盡資金。

CBO 還預測，未來十年的聯邦預算赤字總額將達 18.8 兆美元，比去年 5 月預估的 15.7 兆美元高出兩成。

CBO 將聯邦赤字的大幅成長歸咎於幾項因素，包含國會去年通過的一系列立法，醫療保險、社會保障、退伍軍人福利成本上升，以及更高的公債利息。

CBO 認為，稅收收入恐難以跟上這些不斷攀高的成本，且隨著越來越多人駕駛電動車，部分稅收收入預料將進一步減少，例如燃油稅。該機構將在 5 月發布另一項針對 2022 年稅收收入的預測。

美國政府在 1 月達到 31.4 兆美元的法定債務上限後，財政部長葉倫 (Janet Yellen) 宣布啟動一系列非常規措施，允許政府繼續借錢來履行聯邦義務。

Swagel 表示，若這些非常規措施在達成債務上限協議之前就先用盡，拜登政府將被迫延後支付部分活動的款項或是違約，抑或兩者同時發生。