〈生策年會〉楊泮池提四大政策建言 加速智慧醫療發展

國家生技醫療產業策進會副會長楊泮池今 (16) 日在 2023 生策年會上，解析 10 個未來會改變醫療走重大趨勢，同時提出四大政策建言，包括加速醫資系統革新、整合醫療數據規格、推動國際標準銜接、獎勵採用創新數位醫療科技。

楊泮池說，2023 年將塑造未來 10 大醫療保健科技趨勢，分別為 AI 人工智慧醫療科技、醫療物聯網、AR 與 VR 應用在教育和診療、遠端患者監護、奈米醫學、遠距心理健康診療、大數據分析應用於預測與決策、臨床流程自動化、網路安全和數據資安、3D 生物列印植入醫材。

他進一步說，2022 年全球數位醫療市場規模，已經到達 2110 億美元，2022-2030 年複合成長率將達到 18.6%，預估 2030 年市場規模將上看 8260 億美元，其中北美為主要市場，也是全球最早採用智慧醫療解決方案的地區。

雖然台灣有許多 ICT 企業投入數位醫療領域，但跟全球醫院相比，台灣僅有台中榮民總醫院一家入選，落後韓國跟日本的 13 家。

楊泮池強調，醫療數位轉型，仰賴政策面建立獎勵誘因鼓勵醫療體系革新數位基礎建設，帶動創新數位醫療科技研發、串接與落地應用，加速醫資系統革新。其中，在整合醫療數據規格，期望能建立醫療數據交換規格，加速數位醫療研發取得有品質、正確性、足量與多元代表性的真實世界資料。