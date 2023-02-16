盛群去年Q4獲利探新低 全年EPS 4.89元

MCU 廠盛群 (6202-TW) 今 (16) 日公布去年第四季財報，由於晶片價格、出貨量同步下滑，稅後純益僅 0.15 億元，季減 93.54%，年減 96.8%，每股稅後純益 0.06 元，下探歷史新低，不過累計全年仍達 4.89 元，賺近半個股本。

盛群去年第四季營收 10.85 億元，季減 19.43%，年減 42.08%，毛利率 47.52%，季減 1.59 個百分點，年減 7.66 個百分點，營益率 1.2%，季減 20.03 個百分點，年減 22.33 個百分點，稅後純益 0.15 億元，季減 93.54%，年減 96.8%，每股稅後純益 0.06 元。

盛群去年全年營收 60.16 億元，年減 15.6%，毛利率 50.6%，年減 0.49 個百分點，營益率 20.48%，年減 4.41 個百分點，稅後純益 11.06 億元，年減 45.88%，每股稅後純益 4.89 元。

盛群近期受全球經濟環境干擾，整體客戶需求平淡，晶片價格也顯著下滑，導致去年第四季獲利大幅縮水，展望今年，由於上半年需求未見起色，盛群也將在明天法說會釋出最新展望，預料市況、價格等都將成為市場關注焦點。