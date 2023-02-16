外資搶進航空、面板股 買超華航創單日歷史次大量

台股加權指數今 (16) 日上漲 117.61 點，以 15550.50 點作收，成交值 2298 億元，電子族群無畏聯準會 (Fed) 鴿派勢力恐減弱的壓力，再度接棒點火，三大法人同步買超共 110 億元，其中，外資今日主要買超航空雙雄和面板雙虎，買超華航更創單日次高紀錄。

三大法人今日合計在集中市場買超 110.45 億元，其中，外資買超 72.81 億元，投信買超 21.47 億元，自營商買超 16.16 億元也終結連 5 賣。

可留意到，外資買超金額並不大，2 月以來加碼力道已明顯較 1 月減弱，觀望態度轉濃，但今日仍積極布局航空雙雄和面板雙虎。

外資買超前 10 大標的依序有華航近 7.9 萬張，不僅創去年 2 月中旬以來單日最大量，也是歷史次大量，其次為群創 3.7 萬張，長榮航近 3.1 萬張，友達 2.3 萬張，元太 1.25 萬張，華邦電 9400 張，寶成、鴻海、彩晶和華新在 5500 張上下。

若以金額來看，外資今日買超最多者是元太，達 25.59 億元，華航、台積電分別獲外資進駐約 16 億元。

而外資賣超前 10 大標的多半是 ETF，依序為元大台灣 50 反 1 共 7.7 萬張，國泰臺灣加權反 1 達 9800 張，玉山金 7200 張，欣興近 6000 張，中興電 5000 餘張，國泰永續高股息、台泥和元大美債 20 年均逾 4000 張，元大台灣 50 共 3800 張，富邦越南達 3600 張。

投信方面，買超前 10 大標的分別有群創 5200 張，開發金 4000 張，仁寶 3600 張，友達和元晶均超過 3000 張，永豐金 2900 張，中信金和元大金在 2500 張上下，宏碁和遠東新在 1900 張上下。

而投信賣超前 10 大標的則有新光金 3200 張，聯電 2400 張，華邦電 1700 張，景碩近 1300 張，健策、日月光投控和陽明均逾 600 張，力成、世界和德微在 500 張上下。

統一投顧指出，指數震盪加劇，採選股不選市策略，短線看好中小型股表現。