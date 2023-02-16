聚鼎電動車布局告捷 BMS散熱基板下半年出貨營運進補

保護元件廠聚鼎 (6224-TW) 電動車布局告捷，應用在電動車電池管理系統 (BMS) 的 TCB 散熱基板，通過歐系客戶認證後，將在下半年開始出貨貢獻營收、營運進補，加上 PPTC 等保護元件需求回溫，全年也將較去年成長。

據悉，聚鼎是透過 IGBT 模組廠間接打進歐系車廠供應鏈，已布局超過 2-3 年，近期開花結果，這也是公司散熱基板首度應用在電動車的電源管理系統，象徵車用布局邁入新的階段。

聚鼎看好，隨著電動車趨勢推進，後續出貨可望進一步攀升，且散熱基板除車燈以及電動車電池管理系統等車用相關布局外，也會朝能源轉換、高速運算等應用發展。

聚鼎認為，散熱基板在新案量產下，全年可望有雙位數成長，而 PPTC、OVP、CLM 等保護元件上半年因消費性電子市況修正，動能較緩，但目前公司庫存水位健康，預計下半年需求回溫後，保護元件事業將重返成長，整體營運仍將優於去年。

而聚鼎多年前收購的金屬散熱基板與線路板事業部門 TCLAD，過去 2 年因受到疫情影響，營運狀況不如預期且持續虧損，聚鼎對此也做出調整，除了衝刺業績規模外，內部同步優化管理成本，營運可望獲得改善，年底力拚單月轉盈。

目前聚鼎產品營收佔比，PPTC 約佔 60%、OVP 佔 14%、CLM 佔 6%，TCB 則約 20%；其中，應用在車用的產品比重約 2 成，預計後續可望進一步攀升，聚鼎 1 月受到市況需求仍弱，以及農曆過年假期影響，營收 1.97 億元，月減 10.3%、年減 25%。