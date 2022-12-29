〈興勤展望〉啟動3年計畫 評估明年赴越南設廠

保護元件廠興勤 (2428-TW) 總經理鐘世英透露，公司已針對產品、應用、市場三塊，打造到 2025 年的三年計畫，此外，也評估明年在越南設廠的可能性。

產品規劃上，鐘世英看好自復式保險絲 (PPTC) 及瞬態抑制二極管 (TVS)，他說明，PPTC 具有反應速度比較快、耗能比較低、成本也比較便宜等優勢，廣泛運用在所有通訊、汽車及電子上的應用；TVS 則廣泛應用在電池管理系統、網通、低軌衛星等。

此外，興勤也將從溫度傳感器跨入壓力傳感器，鐘世英說明，溫度傳感器每年複合成長率 4.2%、壓力傳感器則是 8.2%，預計到 2026 年壓力傳感器的產值會是溫度傳感器的 2.5 倍，目前公司也將溫度、壓力整合打造新產品，目前也送給車用客戶認證。

以興勤今年產品組合來看，壓敏電阻 30%、負溫度係數熱敏電阻 29%、溫度傳感器 22%、CPTC 13%、PPTC 4%、TVS 2%；預計到 2025 年，興勤產品組合將變成溫度及壓力傳感器 25%，PPTC 及 TVS 大幅攀升至 12%、10%，CPTC 維持 13%，壓敏電阻及負溫度係數熱敏電阻均降至 20%、20%。

鐘世英表示，今年營收比重來看，電源 (含儲能 / 太陽能) 佔 25%、車用 (含電動車)12%、工業 8%、家電及照明 19%、醫療及其他 18%、3C 產品 18%，未來則聚焦車用、工控、電源三大領域全力衝刺。根據興勤目標，到 2025 年時，電源比重將提升至 30%、車用 18%、工控 12%、3C 產品 25%，醫療及其他、家電及照明則會分別降至 5%、10%。

市場方面，今年台灣在內的大中華區佔 75%、歐洲 11%、東南亞及印度 8%、美國 3%、東北亞 2%、其他 1%；到 2025 年大中華區降至 60%、歐洲 10%、東南亞及印度大增至 17%、美國、東北亞分別增至 8%、5%。