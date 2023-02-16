禽流感疫情擴散到南美洲 蛋價大漲後雞肉供應也受威脅

歐美地區遭遇史上最糟的禽流感疫情衝擊，大舉撲殺雞隻，讓雞蛋價格大漲一波，現在疫情有擴散到南美洲的初步跡象，考量到巴西是全球最大雞肉出口國和第二大生產國，全球家禽供應鏈正面臨更大的威脅。

根據世界動物健康組織 (WOAH)，曾去年 10 月到今年 2 月 3 日期間，全世界因禽流感死亡或被撲殺的雞隻略超過 1 億隻，是前一季同期的三倍以上，又以蛋雞衝擊最大。這導致美國 1 月零售蛋價飆漲 70%，創 40 年來最大年漲幅，影響人們攝取優質蛋白質的重要來源。

自從禽流感病毒在 2022 年初侵襲美國之後，疫情已從北美擴散到歐洲、亞洲、非洲，不因夏季酷暑或冬季嚴寒而減退，如今則蔓延到中南美洲。

阿根廷周三在一隻野鳥身上驗出禽流感病毒，烏拉圭也在死亡的天鵝檢測出病毒，顯示疫情日益朝巴西逼近，兩國都已經進入國家衛生緊急狀態。厄瓜多、哥倫比亞、祕魯、玻利維亞最近幾個月也都出現病例。

巴西農業部長 Carlos Favaro 說，烏拉圭的禽流感病例，是迄今已通報個案中最接近巴西的，「巴西目前沒有任何病例，但是最新這例距離我們和巴拉圭的邊界只有 180 公里，讓我們保持警覺。」

巴西雖然沒有通報任何禽流感病例，但若爆發大規模疫情，將嚴重衝擊全球肉品供應。原因在於，先前當禽流感疫情於其他國家肆虐的時候，是巴西快速補起漏洞，該國雞肉出口量創新高。

巴西正在加強監控，並強化邊境防疫。從侯鳥遷移模式來看，禽流感在南美洲傳染的風險正處在季節性高峰，而且一直到 5 月都會保持高風險。巴西專家組織 ABPA 正在監控情勢，已禁止訪客進入農場和生產地區，並實施車輛消毒等安全措施。

根據路透對四大洲 20 多名專家和農民的訪調結果，受訪者認為，從病毒在野鳥普及的狀況來看，這波創紀錄的疫情短期內還無法緩解。他們建議農民把禽流感看成一整年隨時都有可能出現的嚴重威脅，不能只在侯鳥春季遷移的時候防疫。

一些專家懷疑，氣候變遷可能改變野生鳥類的棲息地和遷徙路徑，導致全球性傳播。

美、英、日、法去年撲殺家禽數量都創紀錄，讓許多雞農感到無助。東京近郊一位農民無奈表示，就算是擁有最先進設備的密閉式雞舍，仍無法阻擋禽流感入侵。

美國印第安那州獸醫 Bret Marsh 說：「這是一場新的戰爭，基本上是全年無休、12 個月的警戒狀態。」