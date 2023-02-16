波音稱零件短缺問題仍在 供應時有中斷 挫傷產量目標

波音稱零件短缺問題仍在 供應時有中斷 挫傷產量目標 (圖片:AFP)
波音稱零件短缺問題仍在 供應時有中斷 挫傷產量目標 (圖片:AFP)

波音財務長周三 (15 日) Brian West 表示，由於供應鏈仍然不穩定且不可預測，公司仍面臨零件短缺問題。

波音 (BA-US) 的 737 MAX 窄體噴氣客機產量目標是年底前將目前每月約 31 架的穩定速度增加到 38 架。然而，Brian West 表示，能否達成目標端視 MAX 供應商能否就緒穩定地加速供應。

West 表示，目前供應鏈持續出現中斷時刻，部分供應商已見改善，但他還沒完全穩定加速。

West 預估 2 月份 MAX 交機量自 1 月的 35 架下降至偏低的 20 多架，接著交機量回升並邁向足以讓波音實現今年交機 400-450 架 MAX 飛機目標的水準。

波音計劃 2025-2026 年將 MAX 交機量提升至每月 50 架，同時在華盛頓州 Everett 建立第四條生產線，最初專司生產具有更複雜配置的 MAX 噴氣式飛機，但未來可望滿足每月 50 架飛機以上的需求。

West 表示，787 夢幻機也經歷生產停滯，包括因製造前機身的 Spirit Aerosystems 供應鏈延遲而導致停工。

波音計劃未來兩年將其 100 架的 787 夢幻機庫存全數交付。West 表示，公司有信心實現今年 30 億至 50 億美元的現金流目標。

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