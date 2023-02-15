英國1月通膨年增10.1%低於預期 連續第3個月下降 英鎊急跌

英國 1 月份通膨增速連續第三個月下降，為 10.1%，低於經濟學家的預期，但食品和能源價格高企，繼續給英國家庭帶來壓力。

英鎊兌美元在周三 (15 日) 歐洲早盤再次承受看跌壓力，並快速跌破 1.2100。

經濟學家原本預測，在 12 月份通膨率降至 10.5% 後，通膨率將降至 10.3%。 自去年 10 月份觸及 41 年高點 11.1% 以來，通膨一直在下降。

根據英國國家統計局數據，不包括食品、能源、酒精或煙草的核心 CPI 為 5.3%，而 12 月份為 5.8%。

統計局表示，主要上漲的部分來自住房、天然氣和電力、食品和非酒精飲料，而價格下降幅度最大的是交通、餐館和旅店。

金融服務公司 Wesleyan 資深顧問 Richard Ollive 表示，雖然通貨膨脹率已經下降，但重要的是，這不代表價格在下挫。他指出，價格仍在漲，只是沒那麼快，特別是人們的薪資增加速度追不上帳單增長速度。

英國國家統計局周二指出，勞工薪資繼續落後於通貨膨脹，10 月至 12 月期間英國僱員的平均總工資年增 5.9%。

英國央行在 2 月 2 日將利率提高了 50 個基點，並預測經濟衰退將比之前擔心的「嚴重得多」。央行將主要利率上調至 4%，預計到 2023 年底，年度 CPI 通膨將降至 4%。