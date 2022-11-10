〈財報〉Roblox上季虧損超預期 盤中股價挫跌逾15%

線上遊戲平台 Roblox 周三（9 日）美股盤前公布 2022 會計年度第三季財報，營收不及華爾街分析師預期外，虧損也大幅擴大，利空消息重創 Roblox 盤中股價大跌逾 15%。不過該公司仍看好前景，預估第四季預訂量將能達到新高峰。

截稿前，Roblox(RBLX-US) 盤中股價下跌 15.46%，每股暫報 33.09 美元。

根據財報，Roblox 第三季（截至 9/30）營收年增 2% 至 5.177 億美元，低於華爾街分析師預估的 5.934 億美元，虧損從去年同期的 7,400 萬美元擴大至 2.978 億美元，每股虧損 0.5 美元遠遜於分析師預估的每股虧損 0.35 美元。

但值得注意的是，Roblox 第三季預訂量（包含當季確認銷售額和遞延營收）年增 10% 至 7.02 億美元，優於華爾街分析師預期的 6.86 億美元。

此外，該公司第三季季日活躍用戶數較去年同期成長 24% 至 5,880 萬，高於第二季的 5,220 萬；每日活躍用戶平均預訂量為 11.94 每元，較去年同期下滑 11%。

Roblox 在給股東的一封信中表示，目前正在試圖吸引 17 至 24 歲之間的用戶，預估第四季的預訂量將達到新高峰，該年齡層用戶在平台消費力相當強勁，且占日活躍用戶數的 22%。

Third Bridge 分析師 Nicholas Cauley 表示，Roblox 仍被視為主要面向兒童用戶的平台，若要真正吸引 17 至 24 歲之間的用戶，該公司恐怕還有漫漫長路要走。

MKM Partners 分析師也在報告中寫道，Roblox 若要實現其宏偉目標，其支出水準也將相對提高，而這正是令人擔憂之處。

有報導分析指出，Roblox 的前景可能不太樂觀，在通膨飆升之際，大眾的花費都在民生必需品上，而且疫情已不如以往嚴峻，越來越多人開始走出戶外，整體遊戲產業的成長率大幅下降，種種不利因素對該公司都是個考驗。

雪上加霜的是，不斷惡化的經濟形勢衝擊著廣告業，Snap(SNAP-US)、Meta(META-US) 等大型科技平台皆受到影響，Roblox 也難逃一劫。