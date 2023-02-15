金融時報：歐盟將介入調查亞馬遜17億美元iRobot收購案

歐盟將介入調查亞馬遜17億美元iRobot收購案。（圖：AFP）TagiRobot亞馬遜收購歐盟反競爭英國《金融時報》周三 (15 日) 報導，歐盟將調查亞馬遜 (AMZN-US) 以 17 億美元收購 iRobot Corp (IRBT-US) 的交易。 報導指出，歐盟監管機構已向這家電商巨頭提出一系列關於該收購交易的詳細問題，代表它們正準備進行正式調查。 報導補充指出，反壟斷監管機構可能會對 iRobot 的自動真空吸塵器 Roomba 的運作方式展開正式調查，尤其是它在家中移動時拍照的能力。 在此之前，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 也對該交易是否會增加亞馬遜的市場力量進行審查。 這兩家公司和歐盟執行機構歐盟執委會都沒有立即回應。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT鉅亨AI投組根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。投資本金$10,000收益AI優化後報酬率+29.00%$12,900原投組報酬率+20.67%$12,067投組標的成分40%六角273220%山富274320%橘子618010%富野273610%統一NYSE FANG+ ETF基金延伸閱讀亞馬遜併購One Medical、iRobot兩筆交易 都遭美FTC盯上美多位參議員致函FTC 要求阻止亞馬遜收購iRobotiRobot：加入Amazon旗下後 機器人應用將擴展至其他領域相關貼文