金融時報：歐盟將介入調查亞馬遜17億美元iRobot收購案

英國《金融時報》周三 (15 日) 報導，歐盟將調查亞馬遜 (AMZN-US) 以 17 億美元收購 iRobot Corp (IRBT-US) 的交易。

報導指出，歐盟監管機構已向這家電商巨頭提出一系列關於該收購交易的詳細問題，代表它們正準備進行正式調查。

報導補充指出，反壟斷監管機構可能會對 iRobot 的自動真空吸塵器 Roomba 的運作方式展開正式調查，尤其是它在家中移動時拍照的能力。

在此之前，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 也對該交易是否會增加亞馬遜的市場力量進行審查。

這兩家公司和歐盟執行機構歐盟執委會都沒有立即回應。