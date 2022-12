權威組織建議 衛采和百健合作研發的阿茲海默氏症藥物價格應降低

一家權威藥物定價研究組織表示,衛采有限公司 (Eisai Co Ltd) 和百健公司 (Biogen Inc)(BIIB-US) 的新型阿茲海默病治療藥物 lecanemab 的定價,應低於兩家公司合作開發的藥物 Aduhelm。

在周四 (22 日) 發布的一份報告草案中,臨床和經濟評論研究所 (ICER) 表示,lecanemab 每年 8500 美元至 20600 美元的價格範圍將滿足一些常用的成本效益門檻。

由於銷售不熅不火和報銷障礙,百健去年將其首款阿茲海默氏症藥物 Aduhelm 的價格減半至平均體重患者的 28200 美元。

ICER 說,用 lecanemab 治療阿茲海默病患者似乎「有希望但尚無定論」。

ICER 不是政府機構,無權定價,但許多大型健康保險公司在協商價格時會考慮它們的報告。

Wells Fargo 分析師班塞爾 (Mohit Bansal) 說,ICER 的說明「不那麼讓人注意」,但 lecanemab 在治療阿茲海默氏症方面領先各個藥物。

衛采在 11 月表示,與安慰劑相比,lecanemab 將臨床癡呆量表的認知能力下降率降低了 27%。它還提供了有關副作用的新細節,包括腦腫脹和腦出血。

根據 ICER 的說法,用這種藥物治療可能會給早期阿茲海默氏症患者帶來雖小但效益明顯的好處,但由於腦腫脹的副作用,仍然存在淨傷害的可能性。

衛采股價周五下跌,因報導指稱在 lecanemab 試驗中有第三人死亡。 該公司向《路透》證實了這起死亡事件,並表示正在調查死因。