阿茲海默藥物後期研究效果卓著 百健股價噴出

百健 (Biogen)(BIIB-US) 業務正在蓬勃發展，華爾街預期它有潛在的獲利空間。之前有一項相對肯定的研究詳細介紹了該公司與日本衛采 (Eisai) 合作開發的新阿茲海默症藥物。

Guggenheim 分析師蘇內佳 (Yatin Suneja) 在周三 (28 日) 給客戶的報告中寫道，「我們認為 lecanemab 具有巨大的潛力，市場可能在 60-80 億美元範圍內。」

兩家製藥公司表示，與安慰劑相比，它們的藥物 lecanemab 將認知功能衰退情形減緩了 27%。這是在 18 個月內對 1800 名早期阿茲海默病患者進行的第三期研究所得出的結果。

Biogen 股價在周三盤前交易飆升近 50%。

Biogen CEO 沃納卓斯 (Michel Vounatsos) 發表聲明表示：「今天的公告讓患者及其家人寄予厚望，lecanemab 如果獲得批准，可能會減緩阿茲海默症的進展，並對認知和功能產生臨床上有意義的影響。」

FDA 目前正在審查是否給予 lecanemab 有條件的早期批准。

美國目前估計有 650 萬名 65 歲以上的人患有阿茲海默症，這也凸顯出 Biogen 在美國的銷售潛力。

Guggenheim 的蘇內佳認為 Biogen 已準備好靠 lecanemab 的批准受益，並且該股票可能還有進一步的上漲空間，但他對投資人提出警告：Biogen 並不是獨家創造出這種藥物。

他表示，「憑藉強大的功能數據，lecanemab 作為首個獲批的阿茲海默症治療藥物，可能惠及超過 100 萬符合條件的患者。」「如果該公司能夠在潛在批准後獲得快速保險承保，估計峰值銷售額可能在 60-80 億美元左右。但須注意這個 Aduhelm 藥物是與衛采共同擁有，並在全球分潤時只有 45%。Biogen 和 Eisai 共同推廣 lecanemab 並平等分享利潤，這限制了 Biogen 的獲利出現高峰。不過話雖如此，我們認為百健靠 lecanemab 就值得每股 100-125 美元的淨值。」