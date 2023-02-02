5G可用率成新決勝戰場 遠傳奪全台第一

國際行動網路調查權威 SPEEDTEST 公布最新「台灣行動量測報告」，中華電信 (2412-TW) 與遠傳 (4904-TW) 除了持續在「5G 網速」、「整體行動網速」包辦前二名；且無論是 5G 下載網速、上傳網速均為唯二高於台灣整體中位數的電信業者，持續稱霸 5G 網速雙雄。

除了網速指標，「5G 可用率」(代表 5G 用戶連接到 5G 服務的時間百分比) 指標近期逐漸受重視，被愛立信「全球 5G 用戶消費者研究」喻為電信業的新決勝戰場。

根據 Opensignal 分別於去年 9 月、12 月公布的最新「5G 全球行動網路體驗報告」、「台灣行動網路體驗報告」，遠傳的「5G 可用率」為全球第二、全台第一，雙認證的「5G 可用率」，讓用戶能長時間使用絕佳 5G 網速，不僅 5G 網速好，也強調更讓用戶用得到才是最重要。

根據愛立信消費者行為研究室進行至今規模最大的「全球 5G 用戶消費者研究」，從 2022 年 4 月至 9 月止，調查全球 37 個市場，發現「5G 可用率」對於客戶滿意度至關重要，認為 5G 可用率高的民眾中，有 70% 對其電信商感到滿意，提高 5G 可用率可望使 5G 用戶的滿意度成長 4 倍，是比拓展 5G 覆蓋率更有效的做法，5G 可用率將成為用戶滿意度的新基準。

台灣愛立信也補充，截至去年 9 月，台灣市場的 5G 用戶有 46％的時間連接到 5G 網路，預期將為電信業彼此較勁的新指標。