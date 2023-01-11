〈遠傳展望〉今年營運續拚成長 5G用戶滲透率突破40%

遠傳 (4904-TW) 去年全年每股賺 2.95 元，創 5 年來新高，展望今年，總經理井琪今 (11) 日表示，電信已成為生活必需品，今年營運會持續成長，不過成長幅度仍受大環境影響，另外 5G 用戶滲透率有望提升至 4 成。

井琪提到，電信已成為生活必備，屬於基本需求，今年營收、獲利將優於去年，不過成長幅度要視經濟環境變化，尤其數位、新經濟應用較容易受景氣影響。

遠傳 5G 用戶滲透率已突破 30%，井琪指出，今年 5G 用戶滲透率至少要再加 10%，從去年的 30%，一舉突破 40%。另外，新經濟效益逐年擴大，去年營收比重提升至 19.4%，今年將超過 20%。

資本支出方面，井琪說，由於 5G 建設高峰期已過，2023 年遠傳整體資本支出將少於 2022 年。

遠傳今日宣布，攜手三大國際重量級團隊，合資組成遠想原創股份有限公司，旗下成立米神國際股份有限公司；由「偶像劇教母」柴智屏所領軍的的「群星瑞智」、深耕傳統藝術文化且擁有國際 IP 營運能力的「霹靂國際多媒體」，以及擁有國際級影視製作技術和設備的「宏達數位影業」，將致力於高品質的台灣影視內容製作及投資，並推動台灣影視、文學等文化內容，讓台灣與世界接軌，成為亞洲青春、星光、音樂的影視潮流中心。

井琪表示，IP 投資已成目前市場主流，台灣影視產業目前在 IP 市場發展出很成功的商業模式。遠傳電信與強而有力的合作夥伴聯手成立米神國際，善用各方專長，將以打造 IP 的策略方向，除了扶植本土影視產業創造出更多優質且多元內容，也更好掌握主流內容趨勢，讓用戶享受到精彩的影劇作品。