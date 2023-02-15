鉅亨速報 - Factset 最新調查：群創(3481-TW)EPS預估上修至-3.03元，預估目標價為12.8元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對群創(3481-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-3.34元上修至-3.03元，其中最高估值-1.82元，最低估值-4.88元，預估目標價為12.8元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 -1.82 0.13
最低值 -4.88 -2.48
平均值 -3.05 -0.89
中位數 -3.03 -0.61

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 223,802,989.42 238,876,675.22
最低值 155,648,074.81 179,200,497.88
平均值 202,553,707.41 208,410,444.4
中位數 209,010,000 207,782,302.24

歷史獲利表現

項目 2021年 2020年 2019年 2018年
EPS 5.53 0.17 -1.77 0.22
營業收入
(單位：新台幣千元)		 350,076,690 269,911,051 251,971,209 279,376,115

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3481/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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