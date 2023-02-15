〈焦點股〉群創多空交戰 爆逾11萬張大量居成交之冠

面板大廠群創 (3481-TW) 去年不敵整體產業景氣下行，全年大虧 279.9 億元、每股虧 2.76 元，寫下近十年低點，但展望今年，群創認為，產業庫存已達健康水準，並釋出本季大尺寸面板價格可望持穩的消息，今 (15) 日股價逆勢抗跌，午盤前力守紅盤、漲幅接近 2%，並爆出逾 11 萬張大量，高居個股成交量之冠。

在群創帶動下，顯示器面板族群相對抗跌，友達 (2409-TW)、彩晶 (6116-TW) 均維持盤上震盪，相對大盤強勢。

群創去年第四季受外在經濟環境、客戶持續調降庫存影響，導致面板需求處於低檔，單季大虧 123.93 億元，且因減資股本縮小、使每股虧損擴大至 1.3 元，累計去年全年虧損 279.9 億元、每股虧 2.76 元，寫下近十年低點。

展望今年，群創雖認為，整體需求端仍面臨挑戰，但在面板廠控管稼動率的生產策略下，庫存已達健康水準，並預期首季大尺寸面板出貨量將季減 1-3%，產品平均單價 (ASP) 則可望與上季持平，至於中小尺寸面板出貨量也估將季減 11-13%。

另一方面，群創也通過今年度資本支出將落在 225 億元，較去年微幅成長，同時考量印度及新興市場長期業務發展，將與印度企業 Vedanta Group 簽訂 TFT-LCD 技術移轉合約，協助其在印度當地建立第一條具備量產能力的 TFT-LCD 產線。