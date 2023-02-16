鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦媒(8454-TW)目標價調升至754元，幅度約7.71%

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對富邦媒(8454-TW)提出目標價估值：中位數由700元上修至754元，調升幅度7.71%。其中最高估值940元，最低估值430元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予富邦媒(8454-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立3位、保守悲觀1位。

富邦媒(8454-TW)今(16日)收盤價為769元。近5日股價下跌2.09%，相關百貨貿易類指數近5日下跌0.34%，台灣加權指數下跌1.19%，股價波動與大盤表現同步。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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