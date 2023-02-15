盤中速報 - 群創(3481)急拉2.33%報13.15元，成交24,692張

群創(3481-TW)近5分K漲速2.33%，15日09:08報13.15元，成交24,692張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
群創(3481-TW)近5日股價上漲3.2%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲0.32%。台灣加權指數上漲1.65%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+57,570 張
- 外資買賣超：+54,856 張
- 投信買賣超：+1,530 張
- 自營商買賣超：+1,184 張
- 融資增減：-10,522 張
- 融券增減：+1,299 張
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投組標的成分
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2732
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