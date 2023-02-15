盤中速報 - 群創(3481)急拉2.33%報13.15元，成交24,692張

群創(3481-TW)近5分K漲速2.33%，15日09:08報13.15元，成交24,692張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

群創(3481-TW)近5日股價上漲3.2%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲0.32%。台灣加權指數上漲1.65%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+57,570 張
  • 外資買賣超：+54,856 張
  • 投信買賣超：+1,530 張
  • 自營商買賣超：+1,184 張
  • 融資增減：-10,522 張
  • 融券增減：+1,299 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+21.48%

$12,148

原投組報酬率

+14.69%

$11,469

投組標的成分

  • 40%

    六角

    2732

  • 20%

    山富

    2743

  • 20%

    橘子

    6180

  • 10%

    富野

    2736

  • 10%

    瀚亞巴西基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞